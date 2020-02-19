Калифорния выпустит облигаций на $15 млрд на строительство и ремонт учебных заведений

Законопроект Proposition 13 предусматривает выпуск облигаций на сумму $15 млрд на строительство и ремонт учебных заведений, начиная с детских садов и заканчивая колледжами и университетами штата. Об этом пишет издание The Orange County Register.

Также этот законопроект позволит повысить размер задолженности для местных школьных округов. Выплаты по облигациям из бюджета штата составят $740 млн в год в течение следующих 35 лет. По подсчетам, решение этих проблем в следующем десятилетии обойдется в $117 млрд.

Калифорния часто расплачивается облигациями за долгосрочные строительные проекты. Облигации штата не повышают налоги напрямую, хотя проценты по ним оплачиваются из общего бюджета штата. Доход от облигаций, выпущенных в соответствии с Proposition 13, обеспечит финансирование школьных округов, готовых оплатить из собственных средств не менее 60% для проектов модернизации и не менее 50% для нового строительства.

Налоги на недвижимость в результате возрастут, поскольку местные власти будут чаще использовать облигации благодаря финансовой помощи со стороны штата. У Proposition 13 есть и множество других проблем. Если модернизация школ является настолько приоритетной задачей, то почему бы штату не оплатить ее из своего бюджета с рекордным профицитом в $220 млрд, задаются вопросом авторы заметки в OCR. Кроме того, облигационное финансирование является особенно дорогой формой расходов, учитывая долгосрочные выплаты по процентам.

Также законопроект предписывает наем профсоюзных рабочих, что ограничит конкуренцию подрядчиков и увеличит стоимость проектов на целых 20%. Мы призываем избирателей остановить этот бесконечный цикл расходов — и тем самым заставить администрацию штата и местных чиновников улучшить свою работу по распределению денег в рамках уже имеющегося в их распоряжении бюджета.