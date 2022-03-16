Российский депутат требует от США вернуть Аляску и часть Калифорнии

Российский депутат Олег Матвейчев озвучил требование — Соединенные Штаты должны вернуть Аляску и историческую крепость Форт Росс поселение в Калифорнии. Также США должны выплатить россиянам репарации за введенные против РФ санкции.

Выступая в эфире правительственного телеканала депутат Единной России также призвал к «возвращению всего российского имущества, принадлежащего Российской империи, Советского Союза и нынешней России, которое было захвачено в Соединенных Штатах, и так далее».

Согласно предложению Матвейчева, россияне должны заняться этим сразу же после окончания военной операции по демилитаризации Украины.

“Славянский Сакраменто” ранее сообщал о мемориальной доске в Евпатории (Крым) с призывом к будущему поколению россиян: «Мы вернули Крым, вам вернуть Аляску!».