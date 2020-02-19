В Майами арестовали завербованного Россией гражданина Мексики

Он признался, что ему поручили отыскать автомобиль некоего «источника в правительстве США» и установить ее номер, передает Голос Америки.

Американские власти в Майами арестовали гражданина Мексики, который, по их словам, был завербован представителем российских властей с целью найти машину «источника в правительстве США» и установить ее номер, сообщило министерство юстиции США.

Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, был арестован в воскресенье после приезда в международный аэропорт Майами, откуда он собирался вылететь в Мексику вместе со своей женой, сообщил минюст.

Представитель российских властей завербовал Фуэнтеса в прошлом году, и на встрече в России ранее в этом месяце передал ему описание машины американского правительственного источника, поручив ему отыскать ее и установить ее номер, сообщило ведомство.

В сообщении не указываются подробности об источнике.

В пятницу пара подъехала к дому, где живет источник, и жена Фуэнтеса сфотографировала номерной знак машины, сообщило министерство юстиции.

Фотография номерного знака была найдена в ее телефоне, когда агенты Таможенно-пограничной службы проверили телефоны пары в аэропорту, сообщило министерство юстиции.

«Фуэнтес признался сотрудникам правоохранительных органов, что он действовал по указанию чиновника российского правительства, когда проводил эту операцию», – говорится в заявлении минюста.

Российское посольство в Вашингтоне пока не отреагировало на просьбу о комментарии.

Фуэнтэс был арестован по обвинению в том, что он «действовал на территории США в интересах иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора и в заговоре с этой же целью».

Он должен явиться на слушания по делу о его задержании в пятницу, а судебное заседание по предъявлению ему обвинений назначено на 3 марта. Оба заседания пройдут в магистратском суде в Майами.