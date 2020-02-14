В Западной Вирджинии арестован уроженец Болгарии за скупку краденых товаров

Прокуратура штата Западная Вирджиния сообщила об успешном завершении полицейской операции, приведшей к аресту крупного скупщика краденого.

Как гласят документы обвинения, уроженец Болгарии Недельчо Владимиров, проживавший в городе Кросс-Лейнс, на протяжении нескольких лет вел незаконный бизнес по скупке и перепродаже краденых товаров.

Находившиеся в подчинении у скупщика «бустеры» — воры, продающие за бесценок краденые вещи, часто для оплаты своих пагубных привычек — выносили товары из магазинов Kroger, CVS Pharmacy, Target и других торговых точек. Владимиров скупал их добычу по ценам гораздо ниже розничных, а затем перепродавал на сайте eBay. Расследование показало, что с учетной записи, предположительно принадлежащей Владимирову, за два года было продано более 3 тысяч товаров на общую сумму в 370 тысяч долларов.

«Надеемся, что этот арест ясно даст ворам понять: остановитесь, найдите работу, а если с помощью магазинных краж вы оплачивали свою зависимость, обратитесь за помощью, и сделайте это сегодня же, – сказал федеральный прокурор Майк Стюарт. – Также мы хотим сказать владельцам магазинов: мы на вашей стороне».

Как сообщает прокуратура, в расследовании преступной схемы приняли участие местные и федеральные правоохранительные органы, в том числе Секретная служба. Неоценимую помощь полицейским оказали сотрудники пострадавших магазинов, а также служба безопасности eBay.