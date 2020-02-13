В университете Сакраменто изучают психическое здоровье в славянской общине

Наша соотечественница Анна Клауэр является студенткой университета Alliant International в Сакраменто, и в настоящее время участвует в клинической программе Калифорнийской школы профессиональной психологии.

Девушка работает над диссертацией, посвященной проблеме психического здоровья и ее стигматизации среди славянского населения.

Если вы:

– достигли 18 лет;

– умеете читать на английском, русском или украинском языке;

– прожили в Соединенных Штатах не менее 2 лет;

– считаете себя славянином,

то вы можете примять участие в научном исследовании Анны Клауэр.

Опрос займет около 30 минут. Все ответы анонимными, поскольку от вас не потребуют никаких личных данных.

Можете свободно делиться нижеприведенной ссылкой, это поможет Анне распространить информацию о своем исследовании.

Чтобы принять участие в опросе, пройдите по этой ссылке.

Результаты исследования будет предоставлены редакции “Славянского Сакраменто” для публикации.