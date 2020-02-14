На этой неделе штат Техас подал иск в Верховный суд США против штата Калифорния. Причина – недовольство техасскими властями законом штата Калифорния, который запрещает официальные поездки госслужащих в штаты, которые, по мнению калифорнийских властей, являются дискриминационными по отношению к ЛГБТ-сообществу.

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Как сообщает Голос Америки, власти Техаса назвали закон “равносильным экономическим санкциям”, подчеркнув, что от запрета страдает местный бизнес.

Закон о запрете спонсируемых государством поездок был введен в 2017 году и на тот момент включал четыре штата – Северную Каролину, Миссисипи, Теннесси и Канзас – которые, по мнению властей Калифорнии, способствовали дискриминации представителей ЛГБТ.

Одной из причин введения запрета стал закон штата Северная Каролина, который требовал, чтобы люди использовали ванные комнаты в зависимости от пола при рождении. На данный момент список штатов, на поездки в которые действует запрет, составляет 11.