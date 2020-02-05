Трамп: «Будущее Америки сияет ярким светом»

В докладе Конгрессу президент предупредил террористов, что за атаки на американцев они заплатят своими жизнями, передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп в своем докладе Конгрессу «О положении дел в стране» расхвалил «великое американское возвращение» и объявил, что через три года после его прихода к власти враги Америки «пустились в бегство».

Реакция законодателей на выступление Трампа была бурной, но разобщенной: республиканцы скандировали «Еще четыре года!», в то время как демократы стояли молча.

«Враги Америки пустились в бегство, достояние Америки растет, а будущее Америки сияет ярким светом, – объявил Трамп. – За три коротких года мы разрушили представления об американском упадке и отвергли принижение судьбы Америки. Мы движемся вперед со скоростью, которую еще совсем недавно было невозможно представить, и мы никогда не пойдем вспять!»

Большую часть своего выступления Трамп посвятил крепости американской экономики, включая низкую безработицу, подчеркивая, как это помогло рабочим и среднему классу. Он особо выделил роль новых торговых соглашений, которые он заключил, включая первую фазу соглашения с Китаем и соглашение между США, Мексикой и Канадой, подписанное в январе.

Трамп заявил, что для защиты американской свободы его администрация инвестировала рекордные 2,2 триллиона долларов в американские вооруженные силы.

«Мы закупили лучшие самолеты, ракеты, корабли и всевозможные другие виды военной техники – причем вся она была произведена в Соединенных Штатах Америки», – сказал президент.

«Мы также наконец-то добиваемся, чтобы наши союзники несли свою справедливую долю расходов, – добавил он. – Я увеличил вклад других стран НАТО более чем на 400 миллиардов долларов, и число союзников, выполняющих минимальные обязательства, более чем удвоилось».

Трамп также подчеркнул значение своего недавно объявленного плана по установлению мира между Израилем и палестинцами.

«Понимая, что все предыдущие попытки провалились, мы должны быть решительными и креативными, чтобы стабилизировать регион и дать миллионам молодых людей шанс на осуществление лучшего будущего», – сказал он.

Президент позитивно отозвался о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

«Мы обращаемся к террористам с недвусмысленным посланием: вам никогда не удастся избежать американского правосудия. За нападения на наших граждан вы заплатите своими жизнями», – предупредил он.

Президент США и спикер Палаты представителей: обмен жестами #VOASOTUПеред началом выступления президент Дональд Трамп передал текст речи вице-президенту Майку Пенсу и спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пелоси протянула Трампу руку, но тот не пожал ее. После окончания президентской речи Пелоси демонстративно разорвала ее текст. ➡ О чем говорил глава Белого дома в главной политической речи года – в живом блоге «Голоса Америки», а также в прямой трансляции из Капитолия https://bit.ly/2ullOiH Posted by Голос Америки on Tuesday, February 4, 2020

В то же время он предложил Ирану «оливковую ветвь», допустив экономическую помощь этой стране.

«Иранский режим должен отказаться от стремления к ядерному оружию, прекратить распространять террор, смерть и разрушения и начать работать на благо собственного народа, – призвал Трамп. – Из-за наших мощных санкций иранская экономика работает очень плохо. Мы можем помочь им довести ее до очень хорошего уровня за короткое время, но, вероятно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить о такой помощи. Мы здесь. Посмотрим, какой путь они выберут. Все зависит только от них».

В числе гостей Трампа в зале оказался лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который несколько месяцев пытался добиться личной встречи с президентом США – своим самым важным международным союзником.

Президент предложил Гуайдо именно ту поддержку, которую он искал, когда боролся за отстранение президента Николаса Мадуро от власти. Трамп назвал Гуайдо «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы».

«Господин президент, пожалуйста, донесите следующее послание своей родине, – сказал Трамп. – Все американцы единодушно поддерживают венесуэльский народ в его праведной борьбе за свободу! Социализм разрушает нации. Но всегда помните, что свобода объединяет души».

«В то время как мы восстанавливаем лидерство Америки во всем мире, мы вновь выступаем за свободу в нашем полушарии», – добавил Трамп.