Раньше жителям Орегона было довольно непросто узнавать, какие результаты показал их любимый продуктовый магазин на регулярной государственной санитарной инспекции — но сегодня ситуация изменилась, пишет издание Oregon Live.

Фото: oregonlive.com

Те, кто живет в Калифорнии или на большей части штата Вашингтон, могут получить в Интернете всю интересующую их информацию: в каких магазинах инспекторы обнаружили крыс, тараканов или сотрудников, не моющих руки после посещения туалета.

Теперь и в Орегоне результаты проверок больше не будут секретными. Издание The Oregon Live делает за администрацию штата ее работу: публикует в Интернете итоги тысяч инспекций продуктовых магазинов.

По информации издания, магазин Roman Russian Food Store в Портленде набрал всего штрафных баллов: 55, особо опасные нарушения: 13 и повторных нарушений: 7.

Инспекторы обнаружили, что сотрудник магазина прикасался к готовому копченому мясу руками без перчаток, куриные яйца с нелицензированной фермы находились в упаковке с маркировкой лицензированной фермы, ряд готовых продуктов хранился при комнатной температуре, открытые упаковки нарезанного мяса и салатов не имели проставленной даты, а на упаковках с пельменями магазинного изготовления отсутствовала информация о содержании пшеницы и других аллергенов.

«Все недостатки были устранены, – в ответ на расследование сказала менеджер Фатима Мансур. – Мы относимся к этому крайне серьезно».

По словам Мансур, магазин приобрел пластиковые шторы для открытых витрин, чтобы улучшить охлаждение, а также установил термостаты и поручил сотрудникам регулярно отмечать температуру в журнале. Замороженные продукты будут храниться при температуре не выше 41 градуса. На упаковках с пельменями теперь указан список аллергенов.

«Все до единого сотрудники, даже если они плохо владеют английским, теперь знают, какой должна быть температура», – сказала Мансур.