Голосование в Сенате по импичменту: президент Трамп оправдан

Дональд Трамп остается на посту президента США, демократы не набрали необходимых двух третей голосов в верхней палате Конгресса, передает Голос Америки из Вашингтона.

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа – всего четвертая за всю историю страны – завершилась в среду. Как и предсказывало подавляющее большинство аналитиков, в результате голосования в Сенате президент Трамп оправдан по обеим статьям импичмента – «Злоупотребление властью» и «Препятствование работе Конгресса». Таким образом, с президента снимаются все обвинения, так тщательно подготовленные его оппонентами-демократами.

Голосование началось, как и было запланировано, в 4 часа пополудни и продолжалось примерно полчаса. Следует отметить, что голосование было очным: каждый сенатор, по запросу сенатского клерка, во всеуслышание объявлял свой вердикт, сперва по первой статье, затем – по второй.

В итоге, по первой статье 48 сенаторов вынесли вердикт «виновен», и 52 – вынесли вердикт «невиновен». По второй статье 47 сенаторов вынесли вердикт «виновен», и 53 – вынесли вердикт «невиновен». Для обвинительного вердикта и последующего отстранения Трампа от должности демократам необходимо было набрать две трети голосов, то есть 67 из 100. В итоге, перевес республиканцев получился небольшим, но достаточным для их победы.