Инженер поднял мост через реку до самого высокого уровня, чтобы сделать предложение возлюбленной

Инженер из штата Нью-Гэмпшир отыскал самое романтичное место для того, чтобы предложить своей девушке руку и сердце: подъемный мост Мемориал-Бридж в Портсмуте, в строительстве которого они оба принимали участие.

Дэн Дель Туфо пригласил Джулию Каллмертен на прогулку по мосту, предварительно договорившись со своими коллегами о его подъеме. Когда мост достиг высшей точки, Дэн встал на одно колено и сделал девушке предложение — на которое она ответила согласием.

Будучи ответственным инженером, Дэн заранее получил разрешение на эту не совсем обычную операцию в Департаменте транспорта штата.

«Как правило, мы такого не делаем, но благодаря их с Джулией заслугам этот запрос был одобрен, – сказала сотрудник Департамента транспорта Эйлин Мини. – Мы желаем им всего самого лучшего!»

Love was in the air. Really, really high up in the air this weekend @NewHampshireDot when @MemorialBridge1 hosted a… Posted by NH Department of Transportation on Sunday, January 26, 2020

Дэн и Джулия, оба инженеры гражданского строительства, познакомились друг с другом в Университете Нью-Гэмпшира. Еще будучи студентом, Дэн участвовал в возведении моста Мемориал-Бридж, а Джулия помогала проектировать разбитый под ним парк.