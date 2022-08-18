Компания Intertech Trading Corp., дистрибьютор лабораторного оборудования из Аткинсона, штат Нью-Гэмпшир, признала себя виновной в совершении 14 уголовных преступлений за непредставление экспортной информации о поставках лабораторного оборудования в Россию и Украину.

Как сообщает Департамент юстиции, согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, в период с 2015 по 2019 год Intertech Trading Corp. экспортировала лабораторное оборудование в Россию, Украину и другие страны, ложно указывая характер и стоимость экспортируемых товаров в коммерческих счетах-фактурах и отгрузочных формах.

В своем соглашении о признании вины Intertech признала, что использовала ложные описания, такие как «лампа для аквариума» или «запчасти для сварочной системы», вместо того, чтобы точно идентифицировать сложное научное оборудование.

Intertech признала, что резко занизила стоимость поставок, тем самым избежав требования о предоставлении электронной экспортной информации, которая должна была быть сообщена в министерства торговли и национальной безопасности.

Приговор Intertech должен быть вынесен 17 октября 2022 года. Если суд примет условия соглашения о признании вины, Intertech заплатит максимально допустимый штраф в размере $10 000 по каждому пункту обвинения и подвергнется двухлетнему корпоративному испытательному сроку и мониторингу.