В Сан-Хосе состоится концерт российской пианистки Дарьи Работкиной

Русская школа игры на фортепиано – самая узнаваемая и уважаемая в мире, – так часто говорит пианистка Дарья Работкина, которая в воскресенье 9 февраля впервые выступит с сольным концертом в Театре Хаммер в Сан-Хосе (Калифорния) и откроет 25 сезон Общества Steinway в районе залива Сан-Франциско.

– Мои родители – преподаватели Казанской консерватории (Россия). С 5-ти лет меня посадили за инструмент. Pосла в музыкальной атмосфере. На конкурсе в Тбилиси меня, как самую младшую победильницу, послали на мастер-классы в Америку. Выдающийся преподаватель В. Фельцман (сын советского композитора Оскара Фельцмана), повернул меня в нужную сторону как исполнителя. Получив дипломы бакалавра и магистра, я продолжила свое обучение в докторантуре в школе Истман. В 2012 году завершила обучение в докторантуре.

Она – лауреат многочисленных международных премий и конкурсов. Дарья Работкина выступает в США с 1999 года. Kонцертная программа состоит из произведений Вольфганга Моцарта, Фредерика Шопена, Мануэля де Фальи, Сергея Рахманинова, а также ее отца и первого педагога – профессора Казанской консерватории, пианиста Сергея Работкина, а также произведения Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Чарьза Гриффеса.



Сегодня Дарья проживает в Калифорнии. Кроме выступлений в сольных программах и совместно с оркестрами, Работкина ведет и преподавательскую деятельность. Дарья сочиняет собственные музыкальные произведения, постоянно включает в свою программу новые произведения.

“Никогда нельзя давать ржаветь сердцу, рукам и мозгу”, – подчеркивает она.

БОРИС ГОЛЬДИН, член международной ассоциции журналистов