Футбольная команда «Рейдеры», только что переехавшая из калифорнийского Окленда в штат Невада и официально принявшая название Las Vegas Raiders, решила пожертвовать полмиллиона долларов на погашение долгов по школьным обедам.

Эта задолженность возникает у малоимущих родителей, которые не в состоянии платить за школьные обеды для своих детей, однако не имеют права на льготное или бесплатное питание.

«Мы надеемся полностью погасить задолженность штата Невада перед программой школьных обедов и вносим на эти цели $500 000», – сказал владелец «Рейдеров» Марк Дейвис.

Кроме того, несколько игроков команды — в том числе фуллбэк Алек Инголд и тайт-энд Дэррен Уоллер — во вторник посетили местную начальную школу, где порадовали юных поклонников американского футбола, раздавая подносы с едой в столовой.