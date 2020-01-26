48-летний мужчина, который по ложному обвинению провел в тюрьме почти три десятка лет, во вторник стал свободным человеком.

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Будучи подростком, Теофалис Уилсон был осужден как соучастник произошедшего в Филадельфии тройного убийства. Впоследствии выяснилось, что один из его предполагаемых сообщников дал на суде ложные показания, надеясь избежать смертной казни и когда-нибудь выйти на свободу. Окружная прокуратура, рассматривавшая реабилитацию Уилсона, назвала его дело «образцом несправедливости», отметив неправомерное поведение стороны обвинения и неэффективную защиту.

Теофалис Уилсон стал 12-м заключенным, чье дело было пересмотрено Отделом по вопросам добросовестности окружной прокуратуры Филадельфии.

«Никакие слова не могут выразить того, чему мы подвергли мистера Уилсона и его семью», – сказала директор этого подразделения Патриция Каммингс.