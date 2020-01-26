Трамп спрашивает, сколько Украина продержится против России

Видеозапись встречи президента с донорами, включая сотрудников Джулиани, появилось на фоне разбирательства по импичменту в Сенате, сообщает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году интересовался, как долго Украина сможет сопротивляться российской агрессии без помощи США. Это происходило на встрече с донорами, среди которых были сотрудники его личного адвоката Руди Джулиани, которым позднее были предъявлены обвинения.

«Как долго они продержатся в борьбе с Россией?» – слышен голос Трампа на аудиодорожке видеозаписи, после чего он призывает уволить посла США в Украине Мари Йованович. Она была уволена год спустя после кампании по дискредитации, организованной Джулиани и другими, что стало частью дела об импичменте президента, инициированного демократами.

Полная видеозапись 80-минутного ужина в Trump Hotel в Вашингтоне была получена в субботу агентством Associated Press. Выдержки из нее были опубликованы в пятницу АВС News. Люди видны только в некоторых фрагментах записи.

Запись противоречит заявлениям президента о том, что он не знаком с сотрудниками Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которые являются ключевыми фигурами в расследовании. В прошлом году им были предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Запись появилась на свет в то время, когда демократы призывают к вызову свидетелей и представлению доказательств в разбирательстве по импичменту в Сенате.

На записи слышен голос, похожий на голос Парнаса, который говорит: «Самая большая проблема, с которой, как мне кажется, мы должны начать, – это избавиться от посла».

Позднее этот же голос говорит Трампу: «Она, по существу, ходит и говорит всем: “Подождите, его подвергнут импичменту. Просто подождите”».

Трамп отвечает: «Избавьтесь от нее! Избавьтесь завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Уберите ее. Ладно? Сделайте это».

Тема Украины возникла в контексте дискуссии об энергетических рынках. Человек с голосом, похожим на голос Парнаса, говорил о его участии в покупке украинской энергетической компании.

После этого группа хвалит госсекретаря Майка Помпео, о котором президент говорит: «Помпео будет успешным. Он хорошо справляется, уже хорошо справляется».

На видеозаписи можно также увидеть сына президента Дональда Трампа-младшего и бывшего советника президента Джонни Дестефано. Внук знаменитого американского гольфиста Джека Никлауса, Джек Никлаус III, и нью-йоркский девелопер Стенли Гейл также участвовали во встрече.

Через несколько минут после начала разговора Трамп подвергает критике бывшего президента Джорджа Буша-младшего, Китай, ВТО и ЕС.

«Буш втянул нас в войну, втянул нас в ситуацию на Ближнем Востоке, вот здорово. Мы сейчас на Ближнем Востоке, и это обошлось нам в 7 триллионов долларов», – говорит Трамп.

«Китай обдирает нас годами, и мы должны им 2 триллиона долларов», – говорит он потом.

Президент винит ВТО в том, что они «позволяют Китаю делать то, что они делают».

«ВТО хуже [чем Китай], – объявляет он. – Китай не был таким великим до ВТО».

Кроме того, Трамп, похоже, подвергает сомнению целесообразность участия США в Корейской войне. «Как мы вообще оказались в Южной Корее, скажите мне? Как мы оказались втянутыми в Корейскую войну?»

Трамп рассказал своим гостям о его предстоящей первой встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщив, что он согласовал дату и место. Один из участников встречи предложил другое место – Сондо, Южная Корея, которое на 70 процентов принадлежит компании Gale International, и где есть спроектированное Никлаусом поле для гольфа.

«Вы же знаете, что Ким Чен Ын – великий гольфист», – говорит Трамп гостям, которые начинают смеяться.

Трамп также обсуждает кризис на границе и планы строительства стены на границе с Мексикой. Он говорит, что хочет поставить бетонную стену, но представители правоохранительных органов называют это нежизнеспособной идеей.

«Нужно, чтобы через стену можно было смотреть», – говорит он.

По его словам, контрабандисты могут перебрасывать через стену тюки с наркотиками, которые могут убить пограничников.

«У них есть катапульта, и они перебрасывают груз через стену, и он падает на другой стороне и может попасть в человека. Можете представить, что на вас падает 45 килограммов? – говорит президент. – Это все надуманно. Я бы хотел видеть бетонную стену, но ее просто нельзя построить».

Ближе к концу ужина участники дискуссии переходят к обсуждению предстоящих выборов и СМИ.

«Журналы умерли, Кабельное телевидение держится. Если мы проиграем выборы, кабельное телевидение умрет», – говорит он под смех аудитории.

«Можете представить, что было бы, если бы у них был нормальный кандидат? Это все, о чем они говорят. Если бы у них была Хиллари, бесчестная Хиллари, их рейтинги составляли бы одну пятую».

Трамп говорит, что ему было бы сложнее на выборах 2016 года, если бы кандидатом от демократов был Берни Сандерс.

Ближе к концу встречи слышен голос Парнаса, который передает Трампу нечто, что, по его словам, является подарком от «главного раввина Украины» и раввинов в Израиле. При этом он проводит параллели между Трампом и Мессией: «Мессия – это человек, который пришел спасти весь мир. Так же, как вы являетесь спасителем Украины».

«Все евреи Украины молятся за вас», – говорит Фруман, в то время как Парнас предлагает Трампу показать подарок своему зятю и советнику Джареду Кушнеру, чтобы тот пояснил его смысл.

Трамп также говорит собравшимся гостям, что это «нелепо» и «неправильно», что он не может пригласить организаторов сбора средств на политические кампании в Белый дом. По его словам, это позволило бы сэкономить бюджетные средства, потраченные на то, чтобы привезти его за четыре квартала в его отель.