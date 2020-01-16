Полиция Гладстона обратилась с просьбой о помощи к общественности в розысках Андрея Б. Зеленко, от которого не было вестей с 26 декабря 2019 года. Позже было сообщено о местонахождении мужчины.

“Его телефон отключен, и для него нехарактерно так долго не выходить на связь. Зеленко страдает от депрессии после потери жены. У него больше нет домашнего адреса, но 5 января его фургон видели на парковке магазина Office Depot в Хэппи-Вэлли, и возможно, что Зеленко по-прежнему находится в этом городе. Ранее он часто ночевал в лесу в сельской местности округа Клакамас”, – рассказал представитель полиции штата Орегон.

Сообщается, что Зеленко не представляет угрозы для общества. Позже Департамент полиции Гладстона сообщил о местонахождении Андрея Зеленко – им оказался один из местных госпиталей.