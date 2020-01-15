Иммигрант из России поступил на работу в прокуратуру Сакраменто

В окружной прокуратуре Сакраменто появился русскоговорящий помощник – Никита Скоков. Об этом сотрудник поделился в видеоблоге правительственной организации.

“Здравствуйте, меня зовут Никита, я прокурор округа Сакраменто. Я проработал в окружной прокуратуре около двух лет. Родился я в Москве и приехал в Америку в возрасте 3 или 4 лет, так что Россию почти не помню”, – поделился в видеоблоге русскоязычный сотрудник.

Никита вырос в Калифорнии, закончил в Сан-Диего университет и юридическую школу. До этого молодой специалист жил в Районе Залива Сан-Франциско, затем вернулся в столицу штата.

“Моя семья живет неподалеку, так что я решил работать в Сакраменто”, – говорит Никита.