Юристы, расследовавшие обвинения против орегонского конгрессмена Брэда Уитта, пришли к выводу, что его слова и действия не являлись дискриминацией по признаку национальности.

Фото: Portland Tribune

6 мая 2019 года Уитт, выступая перед Палатой представителей штата Орегон в поддержку законопроекта о вакцинации HB 3063, упомянул «русских троллей» как один из источников дезинформации о прививках. Присутствовавшая при этом активистка Юлия Гудева оскорбилась его словами и три дня спустя вместе со своими единомышленницами, также из славянской диаспоры, пришла в кабинет конгрессмена и потребовала официальных извинений.

Общение прошло не слишком гладко: конгрессмен Уитт повысил голос и, по его собственному признанию, был «крайне тверд и настойчив». Стороны не пришли к согласию, и 4 сентября 2019 года Гудева подала на Уитта жалобу, обвиняющую его в дискриминации по признаку национальности.

Беспристрастно рассмотрев все обстоятельства инцидента и опросив его участников, юристы фирмы Stoel Rives LLP, которая по контракту с правительством штата Орегон проводит подобные расследования, пришли к выводу, что жалоба Гудевой на дискриминацию лишена оснований.

«Имеющиеся свидетельства не подтверждают вывод о том, что пол или национальное происхождение мисс Гудевой или членов ее группы имели какое-либо значение, – говорится в выводах расследования. – … Когда группа мисс Гудевой прибыла в его кабинет, он пришел к выводу, верному или неверному, что они являлись частью движения, ответственного за срыв его выступлений в городской администрации и за шквал сообщений и телефонных звонков. Безусловно, манера, в которой группа явилась (без назначения встречи) и тон общения (которое началось с требования извинений) повлияли на этот вывод. Однако особое отношение к тем, кого вы считаете членом определенного политического движения — это не то же самое, что особое отношение из-за их пола или национального происхождения».