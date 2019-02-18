Российские тролли раскручивают тему бесполезности вакцинации?

Вопросы медицины и здравоохранения мало кого оставляют равнодушными. Этим темам посвящены статьи в научно-популярных и гламурных журналах, телепередачи — и, конечно же, многочисленные дискуссии в Интернете. Но насколько достоверной является информация, которой делятся друг с другом пользователи социальных сетей? И какую тактику применяют те, кто намеренно распространяет не соответствующие действительности сведения?



Этим вопросом задались авторы статьи, опубликованной в авторитетном медицинском издании American Journal of Public Health. Предметом их исследования стали рекламные боты и политические пропагандисты — в том числе печально известные «российские тролли», — которые под видом легитимных пользователей размещают в Твиттере дезинформацию о вреде прививок.

В результате анализа более двух миллионов сообщений выяснилось, что боты спамеров просто и бесхитростно пугают читателей страшными историями и теориями заговора, привлекая внимание к своей рекламе. Профессиональные же дезинформаторы действуют более тонко — некоторые из них критикуют прививки, а некоторые поддерживают противоположное мнение. Таким образом они не дают спору угаснуть и провоцируют сомнения даже в тех аспектах вакцинирования, по которым научное сообщество давно пришло к согласию.

Точно такую же тактику «российские тролли» применяли и в политических дебатах, в том числе во время предвыборной кампании Дональда Трампа. И это не случайно, ведь обсуждение здравоохранения является таким же оружием информационной войны, как и дискуссии о выборах, экономике или иммиграционной политике, говорится в исследовании.

Распространение ложных сведений о вакцинировании имеет далеко идущие последствия для общества. Под влиянием непроверенной и попросту не соответствующей действительности информации люди отказываются от прививок, увеличивая риск распространения опасных болезней — что наглядно продемонстрировала недавняя вспышка кори в штатах Вашингтон и Орегон.