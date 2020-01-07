Близнецы из штата Индиана решили родиться на полтора месяца раньше предсказанного срока и выбрали для этого не просто новогоднюю ночь, а самый неожиданный ее отрезок. Юная Джослин появилась на свет всего на 30 минут раньше своего брата Джексона, однако этого времени хватило для того, чтобы в их свидетельствах о рождении стояли разные дни, разные годы и даже разные десятилетия.

Фото: Dawn Gilliam

Родители, Дон Гиллиам и Джейсон Телло, были и обрадованы, и шокированы одновременно.

«Мы говорили о том, что было бы здорово, если бы они родились в разные дни, – сказал в интервью журналистам счастливый отец. – Но получился сюрприз — разные даты, разные года. Это было весьма интересно, но мы все еще не можем прийти в себя».