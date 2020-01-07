В следующую среду, 15 января 2020 года, все неравнодушные родители школьников приглашаются к Капитолию штата в Сакраменто на общественное собрание в поддержку законопроекта SB-673. Основные положения этой законодательной меры:

– прозрачность — SB-673 потребует от школ предоставлять родителям онлайн-доступ к материалам уроков сексуального образования;

– разрешение родителей — SB-673 потребует от школьных округов получать письменное согласие родителей на участие детей в уроках сексуального образования;

Организаторы акции говорят, что “правдивая и подходящая по возрасту информация — в настоящий момент от материалов, преподаваемых на уроках сексуального образования в штате Калифорния, не требуется быть подходящими по возрасту и точными с медицинской точки зрения. SB-673 закроет эту лазейку в Законе о здоровой молодежи”.

Мероприятие начнется в 8 часов утра с пресс-конференции, на которой выступит автор законопроекта сенатор Майк Моррелл, а также представители религиозных и общественных организаций Калифорнии. Место проведения — южное крыльцо здания Капитолия (выходящее на N-Стрит).

В 9 часов в зале 4203 состоится сенатское слушание, по завершению которого (около 10 часов утра) на южном крыльце начнется митинг в поддержку законопроекта.

«Родители имеют право знать, что преподают в школе их детям, – сказал сенатор Моррелл. – Мы хотим, чтобы они принимали активное участие в образовании своих детей. Этот деликатный предмет должен быть прозрачным».