Департамент полиции Рексберга (штат Айдахо) расследует возможную связь между смертью женщины из округа Фримонт и исчезновением двух детей из Рексберга. По информации местных СМИ, фигуранты дела могут быть связаны с опасной сектой.

Как сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов, 19 октября 2019 года 49-летняя Тэмми Дэйбелл была найдена мертвой у себя дома. В ходе расследования обстоятельств ее смерти Службе шерифа округа Фримонт стало известно о двух пропавших детях, проживавших в Рексберге.

Как оказалось, не позднее чем через две недели после гибели Тэмми Дэйбелл ее вдовец Чэд Дэйбелл женился на жительнице Рексберга Лори Валлоу, которая является матерью 7-летнего Джошуа и 17-летней Тайли Райан. Вскоре после заключения брака Дэйбелл и Валлоу неожиданно собрали вещи и покинули Рексберг, не взяв с собой детей.

Родственники не видели Джошуа и Тайли еще с сентября, однако в полицию не поступало заявлений об их исчезновении. Лори Валлоу и Чэд Дэйбелл не желают сотрудничать с правоохранительными органами и делиться информацией о судьбе пропавших детей.

Телеканал ФОКС ранее сообщал, что Дейбеллы присоединились к культу, самопровозглашенным автором Святых последних дней, известным своими религиозными книгами, в которых подробно описывается конец света.

Религиозная группа является ответвлением Церкви Иисуса Христа Святых последних дней с более радикальными убеждениями.