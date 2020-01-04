Несколько дней назад мечта юного предпринимателя из Бруклина Обочо Питерса осуществилась: благодаря поддержке общественности он смог открыть свой собственный комиссионный магазин. На церемонию открытия, состоявшуюся 28 декабря, в 11-й день рождения Питерса, пришло множество людей, в том числе президент боро Бруклин Эрик Адамс, сообщает портал новостей USA.one.

Идея открыть магазин подержанной детской одежды для семей с низкими доходами появилась у Обочо в девятилетнем возрасте. После просмотра фильма «Мстители» он захотел купить несколько игрушек, но у его мамы не хватило на них денег. Тогда мальчик решил продать всю одежду, из которой он уже вырос.

Но мечта Обочо заключается не только в том, чтобы иметь возможность покупать игрушки.

«Я хочу помогать людям экономить деньги, чтобы они смогли начать откладывать на колледж», – говорит он. Кроме того, он планирует организовать для жителей своего города бесплатные курсы финансовой грамотности.

Комиссионный магазин Обочо расположен на Флэтбуш-Авеню и открыт с 4 до 7 вечера по будним дням и с 10 утра до 7 вечера по выходным.