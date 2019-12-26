Накануне Рождества калифорнийская полиция раздала $5 000

Уже пятый год подряд сотрудники Службы шерифа округа Мадера вместе с работниками фирмы Agriland Farming Company Inc. совершают 50 спонтанных актов доброты. Благодаря щедрому пожертвованию в $5000 полицейские накануне Рождества раздали 50 стодолларовых купюр.

Как напомнил шериф Джей Варни, его подчиненные обычно контактируют с гражданами тогда, когда с теми случается что-то плохое. Это ежегодное мероприятие дает сотрудникам Службы шерифа возможность пообщаться с жителями округа в положительном ключе и подарить им праздничное настроение.

“Спасибо работникам Agriland за постоянное сотрудничество и поддержку нашего сообщества! Мы благодарны за то, что они оказали нам уникальную честь каждый год быть частью этого замечательного проявления щедрости”, – говорится в сообщении шерифа.