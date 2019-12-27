Иммигрант из Казахстана рассказал о своей службе в полиции Нью-Йорка

Данияр Нуртаза – полицейский из Нью-Йорка, стал героем местных и американских новостных хроник. Несколько лет назад выходец из Казахстана попал на первые страницы изданий после того, как помог принять роды у американки прямо возле станции метро в Нью-Йорке.

Режиссер из Казахстана Канат Бейсикеев снял документальный фильм о службе своего соотечественника.

Данияр рассказывает в фильме о том, как оказался в США и какой непростой путь ему пришлось преодолеть, чтобы найти свое признание – стать офицером полиции Нью-Йоркского полицейского департамента.