Прихожане церкви New Life Missionary Church города Портленд обратились к общественности с просьбой финасово поддержать старшего пастора церкви Василия Вакульского. Соответствующее объявление размещено на краудфандинговом сайте GoFundMe.

“Дорогие братья и сестры нужна ваша помощь!! Судят пастыря Василия Никитовича Вакульского который 28 лет отслужил верой и правдой старшим пастырем в церкви Новая жизнь город Портланд, Орегон, – говорится в сообщении, размещенном на сайте GoFundMe. – Адвокаты стоят дорого, зарплата пастыря небольшая, те кто судят это Гринько Александр, Пахнюк Леонид, Опанасюк Пётр не останавливаються. Дорогие друзья каждый наш доллар может помочь, да благословит вас Господь, сердечно благодарим за молитвы и финансовую помощь!”

Ранее мы сообщали о судебной тяжбе между пасторами славянской церкви, в результате в религиозной общине случился раскол и даже не обошлось без вмешательства местных правоохранительных органов.