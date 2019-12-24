В Нью-Йорке студентам хотят бесплатно предоставлять услуги по абортам

В Ассамблее штата Нью-Йорк обсуждается законопроект A8743, который, по примеру Калифорнии, обяжет медицинские центры всех государственных университетов и колледжей штата медикаментозного прерывания беременности.

Оплата связанных с этим расходов (включая работу медицинских сотрудников, лекарственные средства, оборудование, консультации, составление отчетности и так далее) ляжет на плечи налогоплательщиков штата, из средств которых будет создан специальный фонд. Кроме того, при заполнении ежегодных налоговых деклараций все желающие смогут пожертвовать в этот фонд любую сумму.

Автором билля является член Ассамблеи Харви Эпштейн.