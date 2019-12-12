Днем ранее сенатский комитет проголосовал за санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских ЗРК С-400 и вторжением в северную Сирию, передает Голос Америки.

В четверг Сенат США единогласно одобрил резолюцию, в которой массовое убийство армян в Османской империи в начале 20-го века было признано геноцидом. В октябре документ был одобрен Палатой представителей.

Сенатор-демократ Боб Менендес и его коллега, республиканец Тед Круз неоднократно вносили резолюцию на обсуждение, однако ранее ее блокировали другие сенаторы, сторонники президента Трампа..

Турция уже осудила эту инициативу американских законодателей, предпринятую ровно через месяц после официального визита в Белый дом турецкого президента Тайипа Эрдогана, который поддерживает особые отношения с президентом Дональдом Трампом на фоне растущих проблем между двумя странами-членами НАТО.

В среду Комитет по международным отношениям Сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских ЗРК С-400 и военное вторжение в северную Сирию. Санкции против Анкары поддерживают как демократы, так и республиканцы.

В ответ Анкара пригрозила Вашингтону ответными мерами.

Число жертв массовых убийств армян с 1915-го по 1923-й год в Османской империи оценивается в полтора миллиона человек.

Несколько десятков стран, среди них и Россия, официально признают эти события геноцидом. Турция резко возражает против такой трактовки, считая, что речь идет не о спланированной правительством массовой этнической чистке, а о гибели гражданского населения во время внутренних беспорядков во время Первой мировой войны и сразу после нее.