Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, летящих в Сирию

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов, летящих в Сирию, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, летящих в Сирию», — цитируют Чавушоглу турецкие СМИ.

Чавушоглу сказал, что передал решение своему российскому коллеге Сергею Лаврову, который затем передал его президенту Владимиру Путину.

Сообщается, что запрет будет действовать в течение трех месяцев.

Стоит отметить, что Турция поддерживала сирийских повстанцев во время конфликта.