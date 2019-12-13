В августе этого года в Портленде произошел неблаговидный инцидент: 37-летний Харольд Денсон разбросал по территории местного автосалона мусор и вступил в спор с сотрудником, который вручил ему пластиковый мешок и вежливо попросил убрать за собой.

Фото: Multnomah County Sheriff’s Office

Денсон накричал на сотрудника, оказавшегося иммигрантом из Украины, плюнул ему в лицо, приказал «убираться обратно в свою страну» и в довершение всего угрожал порезать его канцелярским ножом.

Денсону, который вскоре был арестован полицией, были предъявлены обвинения в незаконном применении оружия и совершении преступлении на почве ненависти, однако окружной судья Кристофер Рамрас с согласия потерпевшего решил дать ему второй шанс.

С подсудимого будет снято обвинение в преступлении на почве ненависти, если он напишет сочинение на тему трудностей, с которыми сталкиваются приезжающие в Соединенные Штаты иммигранты. Обвинение в незаконном применении оружия по прежнему останется в силе — за это преступление судья Рамрас приговорил Денсона к 90 дням тюрьмы (которые он уже провел за решеткой в ожидании суда).

«Это необычное разрешение весьма серьезного происшествия, – сказала заместитель прокурора округа Малтнома Николь Херманн, выступившая обвинителем по данному делу. – Мистер Денсон должен осознать, какое влияние его поступки оказали на потерпевшего и на сообщество иммигрантов. Ему дается шанс исправить свое поведение с помощью сочувствия и понимания».