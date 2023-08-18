WSJ: США хотят принять меры в отношении Турции из-за ее помощи России

По данным издания, Вашингтон намерен добиться от Анкары соблюдения ограничений в отношении Кремля, пишет Служба новостей «Голоса Америки».
США хотят принять меры в отношении Турции из-за ее помощи России в обходе международных санкций.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника издания, Вашингтон намерен добиться от Анкары соблюдения ограничений в отношении Кремля и одновременно избежать санкций против самой Турции.
Представители администрации Джо Байдена находятся в контакте с турецкими властями по этим вопросам, отмечает The Wall Street Journal.
Анкара ранее заявляла, что не собирается нарушать западные санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины.
При этом Турция к введенным ограничительным мерам не присоединилась.