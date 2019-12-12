Палата представителей в среду приняла законопроект об оборонной политике – бюджетный документ, предусматривающий выделение 738 миллиардов долларов на различные нужды государства, в том числе на предоставление летального вооружения Киеву.

В законопроекте отражено мнение Конгресса по поводу приобретения Турций российских зенитно-ракетных систем С-400, несовместимых с системами НАТО и угрожающих безопасности программы истребителей F-35. Конгрессмены считают, что этот шаг Турции является «значительной сделкой», которая подпадает под американское санкционное законодательство.

В законопроекте говорится, что Трамп должен ввести санкции в отношении Турции в связи с покупкой С-400.

Авторы законопроекта разрешают выделить 300 млн долларов на финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины. Вашингтон посможет Киеву в приобретении летального вооружения, а также крылатых ракет береговой обороны и противокорабельных ракет.

В тексте законопроекта также содержатся положения, отражающие потенциальную угрозу, исходящую от Китая, и военные отношения с Россией, передает Голос Америки.

Законопроект об оборонном бюджете был принят подавляющим большинством голосов: за его принятие проголосовали 377 законодателей, 48 конгрессменов высказались против. Теперь законопроект «О государственной обороне» (NDAA) перешел на рассмотрение Сената. Ожидается, что сенаторы примут бюджет к концу следующей недели.

Президент Дональд Трамп подтвердил, что он подпишет законопроект, как только тот пройдет через Сенат.

«Ничего себе! Все наши приоритеты нашли отражение в финальной версии NDAA: повышение зарплаты для наших военнослужащих, перестройка нашей военной отрасли, оплачиваемый декретный отпуск, безопасность на границе и Космические войска! Конгресс – больше не откладывайте это! Я подпишу это историческое оборонное законодательство немедленно!» – написал президент в своем твиттере.

