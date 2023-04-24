Президент Байден почтил память армян, погибших в ходе геноцида 1915 года

24 апреля 2023 г. исполнилось 108 лет с момента резни, учиненной властями Османской империи, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден 24 апреля почтил память армян, погибших в ходе геноцида 1915 года.



Традиционное армянское название этого события – Мец Егерн («великое злодеяние»)



Напомним, что в 1915 году власти Османской империи арестовали представителей армянской интеллигенции и общественных деятелей в столице страны. Это стало началом систематической кампании насилия против армянского населения. В последующие годы полтора миллиона армян были депортированы и истреблены в ходе акций массового уничтожения, организованных имперскими властями.



Байден почтил память погибших, назвав случившееся «трагедией, которая навсегда затронула многие поколения армянских семей».



«Вспоминая вместе с народами всего мира эту вызывающую боль историю, мы одновременно думаем о стойкости и решительности армянского народа, – отмечается в заявлении президента, опубликованном Белым домом. – Многие из тех, кто выжил, были вынуждены начать новую жизнь на новом месте – в том числе в Соединенных Штатах. Здесь, как и во всем мире, армянский народ ответил на зло ненависти надеждой. (Армяне) восстановили свои общины. Они воспитывали свои семьи и сохраняли свою культуру. Они сделали нашу страну сильнее. Они также поведали нам свою историю и историю своих предков, гарантируя, что память сохранится и что геноцид, произошедший 108 лет назад, никогда не повторится вновь».



«Удвоим наши усилия по построению лучшего будущего – такого, где все люди смогут жить в условиях достоинства, безопасности и уважения», – призвал президент.