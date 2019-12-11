Трамп призвал Россию отказаться от попыток вмешательства в выборы в США

Президент в беседе с Сергеем Лавровым также призвал Москву разрешить конфликт с Украиной, передает Голос Америки.

Фото: Д.Трамп | Твиттер

Президент Дональд Трамп встретился во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

В сообщении говорится, что на встрече Трампа с Лавровым также присутствовал госсекретарь Майк Помпео, с которым глава российского дипломатического ведомства провел сегодня днем двусторонние переговоры. Лавров и Помпео рассказали президенту о своем видении состояния отношений между США и Россией.

Президент Трамп «предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США и призвал Россию разрешить конфликт с Украиной», говорится в сообщении. Кроме того, Трамп выразил поддержку «эффективному глобальному контролю над вооружениями», который должен затрагивать не только Россию, но и Китай.

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп приветствовал сотрудничество с Россией для решения проблем, актуальных для обеих стран, включая «позитивные шаги в отношении задержанных граждан» США и России. Президент призвал Москву поддержать усилия США не допустить создания Ираном ядерного оружия, а также способствовать ядерному разоружению на Корейском полуострове.

Президент Трамп и Сергей Лавров также обсудили состояние отношений с Китаем. Трамп подчеркнул необходимость ведения «справедливой» торговли с Пекином, и добавил, что «улучшение отношений с Россией позволит увеличить торговый оборот между нашими странами».

Вечером во вторник президент Трамп прокомментировал в своем Твиттере встречу с Сергеем Лавровым.

«Только что у нас состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор РСМД, контроль за ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеюсь на продолжение нашего диалога в скором будущем» – написал президент.

Вечером во вторник, на пресс-конференции в посольстве России в США, глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста об опубликованном комментарии Белого дома по поводу встречи Трампа и Лаврова, заявил, что он пока не ознакомился с этим официальным комментарием. Вместе с тем Лавров еще раз повторил позицию Москвы о том, что Кремль не вмешивался в американские выборы. И эта позиция, по словам Лаврова, была еще раз доведена до американского политического руководства во время сегодняшних встреч в Вашингтоне.

Сергей Лавров отрицательно ответил на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки» Михаила Комадовского о том, обсуждал ли Дональд Трамп в личной беседе c российским министром тему импичмента.

Глава МИД РФ также заявил, что «не следит за расписанием Конгресса», отвечая на вопрос о совпадении его визита в Вашингтон с днем, когда демократы выдвинули против Дональда Трампа обвинения для импичмента.