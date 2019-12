Трамп призвал Россию отказаться от попыток вмешательства в выборы в США

Президент в беседе с Сергеем Лавровым также призвал Москву разрешить конфликт с Украиной, передает Голос Америки.

Фото: Д.Трамп | Твиттер

Президент Дональд Трамп встретился во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

В сообщении говорится, что на встрече Трампа с Лавровым также присутствовал госсекретарь Майк Помпео, с которым глава российского дипломатического ведомства провел сегодня днем двусторонние переговоры. Лавров и Помпео рассказали президенту о своем видении состояния отношений между США и Россией.

Президент Трамп «предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США и призвал Россию разрешить конфликт с Украиной», говорится в сообщении. Кроме того, Трамп выразил поддержку «эффективному глобальному контролю над вооружениями», который должен затрагивать не только Россию, но и Китай.

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп приветствовал сотрудничество с Россией для решения проблем, актуальных для обеих стран, включая «позитивные шаги в отношении задержанных граждан» США и России. Президент призвал Москву поддержать усилия США не допустить создания Ираном ядерного оружия, а также способствовать ядерному разоружению на Корейском полуострове.

Президент Трамп и Сергей Лавров также обсудили состояние отношений с Китаем. Трамп подчеркнул необходимость ведения «справедливой» торговли с Пекином, и добавил, что «улучшение отношений с Россией позволит увеличить торговый оборот между нашими странами».

Вечером во вторник президент Трамп прокомментировал в своем Твиттере встречу с Сергеем Лавровым.

«Только что у нас состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор РСМД, контроль за ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеюсь на продолжение нашего диалога в скором будущем» – написал президент.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck