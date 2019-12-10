Выходец из России Ольга Саган 20 лет проработала в булочной «Пирожки пирожки» в Сиэтле, пройдя путь от продавца до владельца компании. За это время ей удалось узнать о русской уличной кухне почти все — в том числе то, как лучше продвигать ее на рынке.

В последние годы благодаря повышенному интересу жителей Сиэтла к «экзотической» кухне компания расширила свою сеть до 5 магазинов. Однако Ольга решила воспользоваться открывшимися возможностями и пойти еще дальше, добавив к этим магазинам еще и закусочную на колесах. Задачу облегчило то, что городские законы, регулирующие деятельность подобных заведений общепита, недавно стали более гибкими.

Ярко-красный грузовик «Форд» 2002 года, бывший когда-то фургоном службы доставки, был куплен за $20 000 в Портленде, а еще за $25 000 местные специалисты переоборудовали его, добавив газовую плиту, холодильник и стеллаж для готовой выпечки.

По замыслу Ольги, мобильная булочная позволит ей исследовать географию города и без лишних финансовых рисков выяснить, в каком из его районов будет лучше построить следующее отделение «Пирожков».