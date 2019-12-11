Калифорнийцев призывают к бдительности накануне наступающих праздников

Сайт Генеральной прокуратуры Калифорнии опубликовал несколько рекомендаций, которые в этот предпраздничный сезон помогут жителям штата, решившим пожертвовать деньги на благотворительность, не попасться в ловушку мошенников.

«Важно, чтобы мы отдавали деньги легитимным и заслуживающим доверия благотворительным организациям, – сказал генеральный прокурор Хавьер Бесерра. – Я призываю всех калифорнийцев убеждаться в том, что их пожертвования пойдут на помощь нуждающимся, а не в карманы мошенников. Если у вас есть сведения о том, что какая-либо благотворительная организация выходит за рамки закона, дайте нам знать. Департамент юстиции Калифорнии поддерживает вас и будет преследовать всех нарушителей, которые попытаются воспользоваться щедростью калифорнийцев».

– Проверяйте регистрацию: все благотворительные организации и телемаркетеры, работающие в Калифорнии, обязаны регистрироваться в прокуратуре штата и подавать ежегодные финансовые отчеты. Список зарегистрированных организаций можно просмотреть на сайте.

– Жертвуйте тем, которым вы доверяете. Проверьте миссию организации и ее финансовые отчеты. Выясните, как и на что расходуются собранные средства.

– Не поддавайтесь давлению телемаркетеров. Не стесняйтесь задавать вопросы — спрашивайте название собирающей деньги организации, название благотворительного фонда, в который пойдут сборы, номер телефона этого фонда. Если кто-то собирает деньги в пользу местного приюта для животных, школы, госпиталя, пожарной станции и так далее — свяжитесь с предполагаемым бенефициаром и убедитесь, что сбор проходит с его ведома.

– Остерегайтесь «сайтов-двойников». Сайты мошенников могут копировать официальные страницы легитимных организаций, отличаясь, к примеру, одной буквой в интернет-адресе. Такие сайты могут не только собирать деньги и личные данные пользователей, но и заражать их компьютеры вредоносными программами.

– Не попадайтесь на похожие названия и другие мошеннические методы. Некоторые мошенники для введения в заблуждение могут использовать названия, сходные с известными благотворительными фондами.

– Остерегайтесь сборов денег в социальных сетях. Если вы решили принять участие в таком сборе, выясните, какая часть пожертвованных средств пойдет на благотворительность, а какая — самим организаторам.

– Защищайте ваши личные данные. Никому не давайте номер социального обеспечения и другую персональную информацию. Не сообщайте номер кредитной карты незнакомым организациям.