Иммигрант разработал уникальное приложение, облегчающее жизнь дальнобойщиков в США

Как иммигрант из Украины разработал уникальное приложение, облегчающее жизнь дальнобойщиков.

Спроектировать детально весь маршрут, спрогнозировать все возможные форс-мажорные обстоятельства, включая изменения погоды, снегопады, ремонтные работы на дороге; подготовить все необходимые отчетные документы о рейде; найти подходящие места для ночевок, заправок и разгрузок… Все эти элементы и без того тяжелого труда водителя-дальнобойщика отныне станут намного легче. Специальное приложение Ezlogz, представляющее собой встроенный планировщик Trucker Trip Planner, выполняет все перечисленные функции в автоматическом режиме, простым нажатием кнопки. Стартап, многократно облегчающий процесс логистики, был создан иммигрантом из Киева Сергеем Карманом.

Вопреки препятствиям

Сергей приехал в США в шестилетнем возрасте вместе с родителями незадолго до распада Советского Союза.

«После окончания школы я, как и многие из славянской общины, стал заниматься машинами. Потом я работал в строительной отрасли, но в 2007 году, с началом кризиса, все рухнуло. К тому моменту я уже немного занимался логистикой, а после кризиса собрался с силами и принялся развозить грузы», – делится воспоминаниями Сергей.

Став профессиональным дальнобойщиком, предприниматель на себе почувствовал все тяготы этой профессии.

«Главное, что важно для людей, желающих создать фирму по перевозке грузов, – это понимать водителя. Люди часто не понимают всех трудностей, всего, что может произойти на дороге, особенно зимой. Когда я начинал, еще не существовало систем навигации. Мы планировали маршрут на бумаге, ориентируясь по светофорам и названиям улиц», – вспоминает он.

Начав, как обычный водитель, Сергей вскоре основал собственную логистическую компанию, а заодно помогал другим фирмам соответствовать требованиям законодательства в сфере грузоперевозок. Тогда же у него зародилась идея создать приложение.

Фирма возникла в 2011 году, и сейчас насчитывает более сорока программистов и сотрудников службы поддержки в одном только Киеве. Официальный офис компании находится в Ванкувере, штат Вашингтон, а второе большое представительство – в Иллинойсе.

«Когда я начинал, у меня не было миллионного стартового капитала, как у некоторых наших конкурентов. Мне же приходилось ночами перевозить грузы, а днем заниматься развитием стартапа. Ситуация усложнялась тем, что, прекрасно зная логистику, я не знал программных кодов, и по началу не представлял, как воплотить свои идеи», – признается Сергей.

Сергей Карман начал изучать программирование с нуля. Некоторые из его первых партнеров, понимая, что имеют дело с еще не опытным в данной сфере бизнесменом, банально «кидали» его, делая некачественный продукт. Многие, включая близких, просто не верили в успех дела. Но вопреки всем препонам, год за годом Сергей все больше узнавал о новой сфере, которой решил заняться.

«Главный секрет успеха – не бояться изменений и выхода из своей зоны комфорта. Нужно идти к цели вопреки всему и быть готовым к тому, что даже близкие и друзья не захотят тебя поддержать. Возможно, они делают это даже из лучших побуждений – потому что не захотят терять тебя прежнего и того, что было раньше. И это – не говоря о конкурентах и завистниках, которые будут злонамерено тебя «топить», – перечисляет Сергей.

Инновационное решение

Сегодня продукция Ezlogz Inc зарегистрирована и лицензирована на федеральном уровне. Приложение включает счетчик, ведущий учет часам, проведенным в пути. Возле мотора машины находится компьютер, который считывает все данные и передает их через маленькое устройство в приложение, а оно, в свою очередь, отражает весь маршрут, благодаря чему с водителя уже не требуется «бумажная» отчетность.

«Работодатель может наблюдать передвижение трака в режиме онлайн. Также мы абсолютно бесплатно предлагаем для водителей систему навигации, которая помогает спланировать маршрут с учетом ширины дорог, указанием места нахождения заправок, стоимости бензина, погодных условий, подходящих складов. Если же вы сделаете платный адгрейт до уровня ELD, на вашей карте появится учет вашего рабочего графика, с указанием требуемого времени отдыха и предложением мест отдыха и даже достопримечательностей для обзора. Это помогает правильно и в соответствии с требованиями закона выстроить свой график и распределить нагрузку», – рассказывает Сергей.

Помимо всех перечисленных удобств, Ezlogz представляет собой первую социальную платформу в сфере логистики.

«Там есть и рация, и чат, и возможность создать свой профиль, и все это бесплатно. За дополнительную плату можно купить видеокамеру и получить возможность записывать живое видео. Диспетчер может напрямую смотреть то, что водитель видит на дороге, что он делает в этот момент. Эта система обеспечивает максимальную прозрачность», – перечисляет предприниматель.

Консультации в правовой сфере – это еще один вид услуг компании Ezlogz.

«Согласно федеральным законам, со следующего года все компании должны перейти на платформу ELD. 20 ноября мы организуем семинар, посвященный разъяснению нюансов законодательства и новых требований в отрасли», – сообщает Сергей.

Сергей Карман уверяет: компания постоянно поддерживает обратную связь с клиентами и учитывает их пожелания.

«Мы постоянно обновляем и совершенствуем приложение в интересах клиента. К тому же у нас круглосуточно работает служба поддержки. Помимо английского, существуют версии Ezlogz на русском, украинском, испанском и французском языках, и на этих же пяти языках осуществляется поддержка клиентов», – поясняет бизнесмен.

Ezlogz Inc является официальном членом Американских ассоциаций дальнобойщиков (American Trucking Associations) практически в каждом штате, и даже занимается лоббированием законопроектов, улучшающих жизнь водителей на дороге, в Конгрессе США.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com