Во-первых, он моложе, чем старичок Байден и, соответственно, адекватнее. Во-вторых, это первый президент США, сместивший акценты с внешней политики на внутреннюю, обеспечив тем самым миллионы рабочих мест для граждан США. Трамп придерживается традиционных семейных ценностей, ратует за повышение рождаемости.

Он пообещал осушить “вашингтонское болото” и… нарвался на бешеное противодействие, получив в ответ фэйк-ньюз, марши «розовых вагин» и другие протесты, которые воодушевляет и поддерживает Сорос и Co.

Трамп умеет держать удар! Не раз, становясь банкротом, он сумел вернуть и положение в обществе, и потерянные миллионы. Как говорят о нем в СМИ: Трамп – тефлоновый политик, грязь не прилипает к нему.

Протесты BLM развернуты по всем штатам. И только там, где у власти находятся демократы (либералы), сохраняется их активность. Гражданам США эти протесты и, вообще, все это «BLM –безумие», порядком надоели. Не нужно раскачивать лодку государства, ворошить прошлое и посыпать голову пеплом. Ведь BLM далеко не одиноки.

История рабства насчитывает тысячи лет. Были африканские рабы, ирландские. Славян ловили и угоняли в полон, рабство, в неволю тюркские народы. Да и в самой Российской Империи крепостное право мало чем отличалось от рабства – те же кабала, жестокость и бесправие. И кому потомки тех крестьян должны предъявлять претензии?!

Америка – свободная страна, где независимо от цвета кожи можно добиваться любых высот. Президентство Обамы тому подтверждение! В Америке нет расового неравенства. Я, как работодатель, могу это твердо утверждать! Я принимаю людей на работу не по цвету кожи, а по профессиональным критериям. И, естественно, считаю, что ВСЕ ЖИЗНИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ! И белые, и черные, и желтые – и все самые разные. В противном случае можно дойти до полного абсурда, что и происходит с BLM. Так же думает и президент Трамп. И так думаю я. И потому я призываю всех голосовать за Трампа.

В мае этого года я и наша Ассоциация тракистов (дальнобойщиков) проводила масштабную акцию протеста в Вашингтоне. Мы требовали прекратить беспредел брокеров, которые начали жестко демпинговать тарифы на рынке перевозок. Начали, фактически, выкручивать руки водителям, предлагая грабительские расценки на перевозки.

Мы обратились к правительству и президенту за поддержкой! И Трамп нас услышал и полностью поддержал. Трамп держит свое слово, доводит все до конца, выполняет свои обещания. Я доверяю своему Президенту.

COVID-19 внес большие коррективы в нашу жизнь. Мир меняется на глазах. Люди теряют рабочие места. В Калифорнии и других местах вспыхнули страшные пожары. Возможно, были поджоги. Но большая часть пожаров возникла из-за перегрузки электрических сетей. Калифорнией управляют демократы. Они сторонники «зеленой энергии». При этом сами сети построены очень давно и не выдерживают современных условий нагрузки. Сети нужно менять.

На конец 50-60х годов в Америке пришёлся строительный бум. Все коммуникации построены в эти далекие годы и уже исчерпали свой ресурс. Это дороги, мосты, железнодорожные линии, линии электропередач, канализация и водоснабжение. Все это требует большого количества металла. Где наш «Ржавый пояс»? У нас были свои заводы. Но либеральный рынок их похоронил. Мы начали покупать металл в Китае и других странах Азии. Там он был дешевле. Либеральный рынок! Только Трамп заботится о внутренних проблемах, о рабочих местах не для китайцев, а для американцев.

Он возрождает былую мощь американской экономики и создает миллионы новых рабочих мест. Трамп – последняя надежда Америки! Боже, храни Президента Трампа! Боже, храни Америку!

Сергей Карман