Гражданинa РФ подстрелили во время незаконного пересечения границы в Аризоне

Пограничная служба США сообщила о том, что один из ее сотрудников выстрелил в гражданина России, подозреваемого в незаконном пересечении границы в Аризоне. Раненый мужчина был доставлен вертолетом в госпиталь в Финиксе, его жизнь вне опасности.

Фото: CBP | Josh Denmark

Согласно сообщению Пограничной службы, сотрудник, имя которого не называется, в четверг попытался арестовать нарушителя к востоку от пограничного города Люквилла. Последовала борьба, в ходе которой пограничник выстрелил в мужчину.

По сведениям издания San Diego Tribune, сотрудник Пограничной службы не получил серьезных травм.

Посольство РФ в США подтвердило данную информацию, сообщив, что “в данный момент он находится в больнице в г.Гудиер, шт.Аризона”.

Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему.

По информации Голоса Америки, раненым оказался 37-летний Евгений Глущенко: его уже задерживали на границе Мексики и США в в 2018 году, когда он вместе с беременной женой пытался нелегально попасть на территорию США. Тогда его взяли под стражу и поместили в центр предварительного задержания.

Как передает ТАСС, ранее американский суд вынес решение о депортации Глущенко в Россию. Неизвестно, было ли выполнено решение суда. За повторное нарушение миграционных правил Глущенко грозит тюремное заключение.