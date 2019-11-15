Как сообщает общественная организация California Family Council, администрация президента Дональда Трампа лишила фонд планирования семьи Planned Parenthood доступа к федеральной программе грантов, из которой он ежегодно получал от 50 до 60 миллионов долларов.

Фото: Mallory Benedict/PBS NewsHour

Согласно принятым в этом году бюджетным правилам, клиники, предлагающие прерывание беременности вместе с другими услугами репродуктивного здравоохранения, теперь не вправе участвовать в программе грантов Title X.

Часть высвободившихся средств налогоплательщиков будет направлена другим некоммерческим организациям, в том числе калифорнийской сети центров поддержки беременности Obria, которая, по словам ее основательницы Кэтлин Итон Браво, стремится стать «pro-life» альтернативой клиникам Planned Parenthood. Помимо оказания медицинских услуг, Obria ведет курс сексуального образования для подростков с акцентом на воздержание и избегание рисков.