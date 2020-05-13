Протест водителей-дальнобойщиков в Вашингтоне все еще продолжается

Протест водителей-дальнобойщиков в Вашингтоне продолжается вот уже 13 дней подряд, в городе собралось, по некоторым данным, до 800 грузовиков; водители намерены протестовать до тех пор, пока не получат ответы на свои вопросы.

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Водители грузовиков со всей страны собрались в столице США, в Вашингтоне, еще 1 мая, чтобы выразить протест против чрезмерно высоких комиссий, которые берут брокеры. Дальнобойщики продолжают требовать прозрачности в схеме ценообразование на груз, требуют, чтобы брокеры не нарушали их федеральные права путем умалчивания или сокрытия информации и требуют, чтобы Департамент юстиции провел расследование на предмет незаконного установления цен. Как сообщает портал TruckistUSA, что транспортно-логистическая компания Ezlogz отправила письмо в Департамент юстиции, чтобы он расследовал деятельность брокеров.

По словам водителей, кризис обнажил те проблемы, с которыми они всегда сталкивались в своей работе.

Примечательно, что с тех пор, как представители Трампа приходили пообщаться с водителями, им раздали красные кепки и Рамп высказал в твиттере свою поддержку, ничего нового в результате протеста не произошло.