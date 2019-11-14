Суд Кентукки позволил водителю сохранить номерной знак с надписью «Я Бог»

Фонд свободы от религии и Американский союз защиты гражданских свобод помогли пенсионеру из Кентукки отстоять свои права, гарантированные Первой поправкой к Конституции.

В 2016 году бывший почтовый служащий Бен Харт захотел поставить на свою машину номерной знак с буквами «IM GOD» («Я Бог»), однако получил отказ в Департаменте автотранспорта Кентукки.

Харт подал иск против правительственного агентства, и в эту среду федеральный окружной суд Восточного округа Кентукки вынес решение в его пользу. Судья Грегори ван Татенхов заключил, что закон штата, запрещающий надписи «в поддержку веры, религии или антирелигии» на номерных знаках, в данном случае неприменим — тем более, что ранее у Департамента транспорта не вызвали никаких возражений такие надписи как «TRYGOD» («Попробуй Бога») или «1GOD» («Бог един»).

«Как подтвердил суд, отказ в выдаче Бену Харту выбранного им номерного знака являлся дискриминацией в чистом виде, – сказала сопрезидент Фонда свободы от религии Энни Лори Гейлор. – Мы рады, что суд признал предвзятость, проявляемую властями Кентукки по отношению к неверующим».