В августе этого года администрация Сакраменто приняла Закон о защите арендаторов жилья, ограждающий жильцов от бесконтрольного повышения цен и несправедливого выселения, а также предоставляющий нуждающимся арендаторам финансовую поддержку.

Закон был разработан членами городского совета и мэром Дэрреллом Стайнбергом после почти года переговоров с жителями Сакраменто, общественными организациями, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами. Вот краткое содержание его основных положений:

– Закон о защите арендаторов жилья действует в отношении большинства домов на одну и две семьи, построенных до 1 февраля 1995 года. Также в него включаются мобильные дома и снимаемые на срок в 30 дней и более гостиничные номера, построенные до этой даты;

– собственник помещения может повышать арендную плату не более чем на 6% плюс изменение индекса потребительских цен. Дальнейшее увеличение платы требует одобрения городской администрации;

– арендная плата не может повышаться чаще чем один раз за 12-месячный период;

– арендатор, проживающий в помещении дольше 12 месяцев, может быть выселен только за несоблюдение условий арендного договора или другие серьезные нарушения;

– арендатор, считающий, что его права ущемляются, может подать жалобу (в том числе анонимную) в городской совет.

Подробную информацию о Законе о защите арендаторов жилья можно найти на сайте городской администрации Сакраменто.

Ранее губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал ряд законодательных мер по защите квартиросъемщиков.