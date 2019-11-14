В Сакраменто из-за инвесторов-иммигрантов ужесточены правила продажи марихуаны

Городской совет Сакраменто во вторник единогласно принял временную меру, ограничивающую владение розничными точками по продаже легального каннабиса.

Фото: KCRA

В 2017 году Аудиторская служба города провела проверку точек продажи медицинской марихуаны. В ее отчете были указаны три нарушения и сделано 20 рекомендаций, направленных на усиление контроля за уплатой налогов, соблюдение местного законодательства и улучшение ведения отчетности. В соответствии с регламентом Аудиторская служба каждые шесть месяцев проверяет исполнение ранее выданных рекомендаций.

На собрании городского совета 15 октября 2019 года Аудиторская служба получила от мэра запрос на предоставление текущей информации по данной проверке. Данная презентация содержит обновленные сведения по аудиту точек продажи медицинской марихуаны 2017 года и обсуждает варианты дальнейших действий.

Как выяснили журналисты издания Sacramento Bee, два человека, которые в 2011 году имели 2 из 30 лицензий на содержание точек продажи марихуаны, сейчас совместно с тремя бизнес-партнерами по бренду «Kolas» владеют девятью точками — несмотря на городские законы, запрещающие продажу или передачу лицензий. Совладельцем одной из этих девяти точек является гражданин США украинского происхождения, которому в прошлом месяце были предъявлены обвинения в незаконном иностранном финансировании избирательных кампаний.