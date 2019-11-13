Представленный в Сенате штата Калифорния законопроект запретит школам скрывать уроки сексуального образования от родителей. Об этом сообщает неправительственная организация California Family Council.

Хотя калифорнийцы не имеют единого мнения по поводу того, как и в каком возрасте государственным школам следует рассказывать детям о сексе, большинство из них согласны с тем, что школы должны уважать право родителей на контроль за преподаванием этого деликатного предмета, говорят активисты California Family Council. Противоречивый калифорнийский закон о сексуальном образовании, «Закон о здоровой молодежи», отражает это мнение, обещая родителям «упрощенный процесс» доступа к материалам учебной программы и возможность освобождать ребенка от уроков, вызывающих возражения. Однако на практике многим родителям не удается оценить программу сексуального образования, потому что школы намеренно затрудняют доступ к ней, считают в California Family Council.

Согласно информации, поступившей в редакцию “Славянского Сакраменто”, несколько месяцев назад сенатор Майк Моррелл (республиканец, Ранчо-Кукамонга) предложил на рассмотрение Сената билль SB 673. Перед написанием законопроекта он выслушал таких родителей как Дениз Перш, мать из Района залива Сан-Франциско, которая больше месяца пыталась взглянуть на новое расписание занятий по сексуальному образованию для ее близнецов-пятиклассников. Вначале администрация Объединенного школьного округа Маунт-Дьябло сообщила ей только названия уроков и примерное содержание программы. Но Дениз посчитала это недостаточным и потребовала возможность ознакомиться с полным текстом уроков и методических пособий.

После многочисленных отговорок Дениз наконец позволили взглянуть на план занятий, но только на короткое время и без выноса документов из офиса школьного округа. Увидев иллюстрации в учебных пособиях, она поняла, почему администрация не слишком стремилась знакомить родителей с их содержанием. К примеру, на одном из уроков учебной программы «Права, уважение и ответственность», озаглавленном «Сексуальная и репродуктивная анатомия», мальчики и девочки вместе смотрят на изображение гениталий женщины с раздвинутыми ногами. Дети раскрашивают и подписывают части женской сексуальной анатомии, а учитель описывает каждую из них в подробностях, в том числе рассказывая, какие из них являются «самыми чувствительными».

Дениз была возмущена — не только несоответствующей для данного возраста учебной программой, но и отношением некоторых преподавателей и администраторов к родителям. Посетив собрание учителей и директоров местных начальных школ, она услышала, как учителя предлагают не давать родителям доступ к школьной программе, потому что «если родители увидят план уроков, они не позволят своим детям их посещать».

«Видите ли, сотрудники школьного округа полагают, что они знают лучше родителей! – говорит Дениз. – Они считают себя вправе судить о том, что школьникам нужно знать о сексе. Они теперь учат не размножению и началу человеческой жизни, а сексуальному поведению и получению удовольствия».

Как же билль SB 673 обеспечивает родительский контроль за сексуальным образованием?

По словам сенатора Моррелла, родители должны принимать участие в сексуальном образовании детей, потому что они «лучше всех способны определить, когда их дети будут готовы к разговору об этом деликатном предмете».

«Родители имеют право знать, какие темы преподаются в классе, – сказал сенатор Майк Моррелл. – Мы хотим, чтобы они принимали непосредственное участие в образовании своих детей. Эта деликатная тема должна быть прозрачной».

Билль SB 673 содержит два основных положения:

– школьные округа, которые преподают ученикам начальных классов сексуальное здоровье и профилактику ВИЧ, обязываются публиковать расписание занятий в Интернете для ознакомления родителей;

– родителям детей младшего школьного возраста (с подготовительной группы по 6-й класс) возвращается право явным образом записывать своего ребенка на уроки сексуального здоровья и профилактики ВИЧ.

Ожидается, что слушание билля SB 673 в сенатской Комиссии по образованию состоится в январе следующего года.

Ранее сообщалось, что некоторые школы штата Вашингтон отказались от уроков сексуального образования.