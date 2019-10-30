Школы штата Вашингтон отказались от уроков сексуального образования

Администрация государственных школ Бэттл-Граунда (штат Вашингтон) в понедельник вечером не просто отказалась от уроков сексуального образования — она полностью отменила требование преподавания этого предмета в школах города. Об этом сообщает издание The Columbian.

Управляющий совет школьного округа 3 голосами против 2 одобрил поправки ко внутренним правилам, отменяющие обязательные уроки сексуального здоровья — если только обратного не будут требовать законы штата. Текущее законодательство Вашингтона называет в числе обязательных только темы предотвращения ВИЧ и СПИД. Школьные округа вправе преподавать сексуальное здоровье при условии, что программа занятий будет полной и соответствующей стандартам штата.

Объявление результатов голосования вызвало возгласы и аплодисменты в наполненном до отказа зале. Многие из собравшихся носили бирюзовые футболки в знак протеста против программы сексуального образования.

Решение управляющего совета было принято после более чем года обсуждений уроков сексуального здоровья, которые, как горячо убеждены многие родители, будут способствовать беспорядочным половым связям среди подростков.

Особый шквал критики вызвал раздел о сексуальной ориентации и гендерной идентификации: 18% опрошенных родителей обвинили администрацию школьного округа в «распространении ЛГБТК-пропаганды».

Шона Уолтерс, баллотирующаяся в городской совет, назвала предлагаемую школьную программу попыткой внешних сил импортировать в Бэттл-Граунд «чужеродные интересы секс-индустрии».

«Они не уважают наши местные сообщества, – сказала Уолтерс. – Их единственное желание — подорвать наши ценности и развратить наших детей».

Ранее сообщалось о том, что в школах Вашингтона планируют ввести обязательное сексуальное образование.