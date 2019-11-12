Президент Трамп хочет, чтобы Путин «не мог причинять страдания народу Украины»

По словам госсекретаря, президент Трамп хочет, чтобы Путин «не мог причинять страдания народу Украины», передает Голос Америки из Вашингтона.

Несмотря на критику демократов в Конгрессе, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он испытывает гордость за политику президента Дональда Трампа в отношении Украины.

По словам Помпео, США дали Киеву настоящее оружие «для борьбы с русскими».

Заявление госсекретаря телекомпании WCSC-TV в Южной Каролине прозвучало на фоне активизации расследования по импичменту Трампа, которое ведут демократы в Палате представителей.

Президента подозревают в нарушении присяги, когда он призывал президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность демократов, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, в то время как администрация удерживала военную помощь, выделенную Конгрессом восточноевропейскому союзнику.

В то же время он сказал, что гордится действиями администрации Трампа в отношении бывшей советской республики.

«Я был частью политики Америки на украинском направлении, мы занимали очень четкую позицию, – сказал госсекретарь. – Мы хотели сделать так, чтобы коррупция, которая существовала в Украине ужасно долго, снизилась, чтобы [у президента Украины Владимира Зеленского] была возможность добиться этого, и наш президент хотел сделать все, чтобы Владимир Путин не мог причинять страдания народу Украины».

«Поэтому мы поставили системы оборонительных вооружений народу Украины, – продолжил глава американской дипломатии. – Предыдущая администрация этого не делала. Они ограничились поставкой одеял. Мы же дали им настоящее оружие, чтобы они могли бороться с русскими. Я горжусь тем, что нынешняя администрация сделала в отношении политики на украинском направлении».