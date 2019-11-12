По словам госсекретаря, президент Трамп хочет, чтобы Путин «не мог причинять страдания народу Украины», передает Голос Америки из Вашингтона.

Несмотря на критику демократов в Конгрессе, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он испытывает гордость за политику президента Дональда Трампа в отношении Украины.

По словам Помпео, США дали Киеву настоящее оружие «для борьбы с русскими».

Заявление госсекретаря телекомпании WCSC-TV в Южной Каролине прозвучало на фоне активизации расследования по импичменту Трампа, которое ведут демократы в Палате представителей.

Президента подозревают в нарушении присяги, когда он призывал президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность демократов, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, в то время как администрация удерживала военную помощь, выделенную Конгрессом восточноевропейскому союзнику.

В то же время он сказал, что гордится действиями администрации Трампа в отношении бывшей советской республики.

«Я был частью политики Америки на украинском направлении, мы занимали очень четкую позицию, – сказал госсекретарь. – Мы хотели сделать так, чтобы коррупция, которая существовала в Украине ужасно долго, снизилась, чтобы [у президента Украины Владимира Зеленского] была возможность добиться этого, и наш президент хотел сделать все, чтобы Владимир Путин не мог причинять страдания народу Украины».

«Поэтому мы поставили системы оборонительных вооружений народу Украины, – продолжил глава американской дипломатии. – Предыдущая администрация этого не делала. Они ограничились поставкой одеял. Мы же дали им настоящее оружие, чтобы они могли бороться с русскими. Я горжусь тем, что нынешняя администрация сделала в отношении политики на украинском направлении».