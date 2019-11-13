Российский гражданин подозревается в банковском мошенничестве

Во вторник утром 29-летний российский гражданин Алексей Бурков предстал перед федеральным судом США.

Бурков был арестован в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион еще в декабре 2015 года. В 2017 году израильское правительство одобрило его экстрадицию, и 12 ноября 2019 года Бурков был выдан американским властям после того, как Верховный суд Израиля отклонил его апелляцию.

Как утверждают документы обвинения, Алексей Бурков управлял сайтом под названием Cardplanet, где покупались и продавались номера краденых кредитных и банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Помимо этого, Бурков администрировал онлайн-форум, на котором избранные представители мира киберпреступности общались между собой, строили планы и предлагали услуги по взлому и отмыванию денег. Стать членом этого форума можно было только получив приглашение трех других участников и заплатив «страховой взнос» в размере 5000 долларов.

Предъявленные Буркову обвинения включают банковское мошенничество, мошенничество с устройствами доступа, компьютерные взломы, отмывание денег и кражу личных данных.