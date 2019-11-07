Белый дом распространил заявление по случаю Национального дня памяти жертв коммунизма

Президент США призвал отстаивать свободы, на которых строятся мир и процветание, передает Голос Америки со ссылкой на Белый дом.

Белый дом опубликовал заявление по случаю Национального дня памяти жертв коммунизма: «Мы вспоминаем более чем 100 миллионов человек, которые ушли из жизни в результате коммунистических репрессий. Сегодня мы вновь подтверждаем свое твердое намерение помочь обеспечить всем людям будущее мира и процветания, основанное на ключевых принципах демократии: свободе, справедливости и глубоком уважении ценности каждой человеческой жизни».

В заявлении говорится, что в этом году Национальный день памяти жертв коммунизма совпал с 30-й годовщиной падения Берлинской стены.

«9 ноября 1989 года решительные мужчины и женщины воплотили в жизнь слова президента Рональда Рейгана, обрушив этот символ тоталитаризма и показав всему миру, что демократия и правопорядок всегда будут торжествовать над гнетом и тиранией, – говорится в заявлении. – Вспоминая эту историческую веху в сфере прав человека, мы полные решимости продолжать сотрудничество с нашими союзниками и партнерами, чтобы пламя свободы и дальше горело маяком надежды и возможности по всему миру».

«Чтя память жертв коммунизма по всему миру, мы должны также стремиться всегда отстаивать драгоценные свободы, которые способствуют миру и беспрецедентному процветанию. Вместе мы можем построить будущее, свободное от пороков коммунизма».