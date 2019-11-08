Трамп рассматривает возможность визита на День Победы в Москву

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность посещения военного парада в Москве 9 мая 2020 года. Об этом сообщает Голос Америки.

«Я благодарен за приглашение. Это будет прямо в середине

политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли я поехать. Но я бы с радостью хотел бы поехать», – сказал президент.

Трамп заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед отлетом в Атланту, штат Джорджия.

В четверг в комментарии российским СМИ заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков подтвердил, что официальное приглашение на торжества, посвященные 75-летию разгрома нацистской Германии, было направлено от имени президента России Владимира Путина главе Белого дома.

В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получила официального ответа на приглашение в адрес президента США Дональда Трампа посетить Москву.